Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı - Haberler
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Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı

Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de belediyenin temizlik aracı, sahil yürüyüş bandında çökme sonucu oluşan çukura düştü.

RİZE (AA) - Rize'de belediyenin temizlik aracı, sahil yürüyüş bandında çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Mesut Yılmaz Sahil Parkı'ndaki yürüyüş bandında Rize Belediyesine ait süpürme aracı temizlik yaptığı sırada çökme meydana geldi.

Oluşan çukura düşen temizlik aracının sürücüsü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.

Vinç yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi.

Belediye, çukuru kapatarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

Mesut Yılmaz, Rize, Güncel, Haber

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