Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı

RİZE (AA) - Rize'de belediyenin temizlik aracı, sahil yürüyüş bandında çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Mesut Yılmaz Sahil Parkı'ndaki yürüyüş bandında Rize Belediyesine ait süpürme aracı temizlik yaptığı sırada çökme meydana geldi.

Oluşan çukura düşen temizlik aracının sürücüsü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.

Vinç yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi.

Belediye, çukuru kapatarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.