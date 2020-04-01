Rize'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri RİZE'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

RİZE'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka önlerine, 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerler ile kuyruklarda salgına karşı önlem alınmasının amaçlandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da çalışmaları takip ederek, halkı 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA