Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesede Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesedeRİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve sürücü Süleyman Düzgün (62) ile beraberindeki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesede RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve sürücü Süleyman Düzgün (62) ile beraberindeki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, önceki gün, Gülbahar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Süleyman Düzgün (62) idaresindeki 61 KJ 786 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 06 DG 7238 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman Düzgün ile yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yusuf Sinan Akbulut ise, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan polisin başlattığı soruşturmada, kazanın mobese kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüde, Süleyman Düzgün yönetimindeki 61 KJ 786 plakalı otomobilin, karşı şeride geçerek Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 53 06 DG 7238 plakalı otomobille çarpıştığı, araçlardan fırlayan parçaların çevreye savrulduğu görülüyor. Kaynak: DHA