Rize'de 3 köy karantinaya alındı
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Rize'de 3 köy karantinaya alındı

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Güneysu ilçesinde üç köy karantinaya alındı.

20.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:13

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Güneysu ilçesinde üç köy karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca iki gün önce açıklanan, Kıbledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde karantina uygulama kararı, sabah saatlerinden itibaren başladı.

Jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı. Köylere giden alternatif yollar ile yayla yolları ise toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Karantina bölgelerine giriş noktalarında araçları kontrol eden ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bölümünün dışarı çıkmadığı, bazılarının ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleriyle uğraştıkları görüldü.

Gürgen köyü muhtarı İsmet Pehlivan, köylerinde karantinanın başladığını belirterek, "Olması gereken bir şeydi. Halk olarak biraz daha duyarlı olsaydık bugün bunları hiç yaşamamış olacaktık. Maalesef şimdi bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi yapacak bir şey yok. Kurallara uyup gerekeni yapacağız." dedi.

Rize'de 3 köy karantinaya alındı

Kaynak: AA

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