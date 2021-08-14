Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi

İhlas Haber Ajansı / Kubilay Ateş - Haberler | Güncel

Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi Şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı Rize'de şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak...

Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi

Şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı

RİZE - Rize'de şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı.

Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi. Saat 09.17 sularında ise yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı. Olay anını anlatan mahalle sakini Bayram Kara "Saat 05.00'da yol aşağıya doğru çöktü. Dün akşamki şiddetli yağıştan ötürü zaten sabaha kadar korkudan uyuyamamıştık. Köyün altındaki yol çalışmıyor, üst yol da gitti" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Yılmaz Kara ise "Sabah 05.00'da baktığımda yol zaten kopmuştu ama ev yerindeydi. 09.25'de ise yol evle birlikte komple kaydı. Aşağıdaki ırmağa oturdu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara'nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kubilay Ateş

Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Sağanak yağışlar nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı
Sağanak yağışlar nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Hakan Reçber Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 16:52:19. #1.16#

title