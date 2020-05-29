Rize'de 22 yaşındaki bir genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakıp intihar etti
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Rize'de 22 yaşındaki bir genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakıp intihar etti

Rize'de 22 yaşındaki bir genç sahilde kafasına sıktığı silahla intihar etti.

Rize'de 22 yaşındaki bir genç
29.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:19

Rize'de 22 yaşındaki bir genç sahilde kafasına sıktığı silahla intihar etti. Gencin yanında "Ben size laik bir evlat olamadım" yazılı bir mektup bulundu.

İslampaşa mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan 2 genç deniz kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin 22 yaşındaki Selmani Köroğlu isimli gence ait olduğunu belirledi. Köroğlu'nun deniz kenarında silahla kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği belirlenirken, cansız bedeninin yanında "Ben size laik bir evlat olamadım" yazılı mektup bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için bölgeden kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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