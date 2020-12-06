Rize'de 21 ton hamsiye el konuldu
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Rize'de 21 ton hamsiye el konuldu

06.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:46
Rize'de 21 ton hamsiye el konuldu

Rize'de av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde 21 ton hamsiye el konuldu.

Rize'de av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde 21 ton hamsiye el konuldu.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İyidere nakil güzergahında yapılan denetimlerde asgari avlanma boyunun altında olduğu için boy sınırlanmasına takılan 21 ton hamsiye el konuldu. Ele geçirilen hamsiler nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin 17. Maddesinde belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 1 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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