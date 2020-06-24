Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı
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Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı Rize'de dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza mobese kameralarına yansıdı.

24.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:24

Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı

RİZE - Rize'de dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza mobese kameralarına yansıdı.

Rize'de dün Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada 62 yaşındaki Süleyman Düzgün kontrolündeki 61 KJ 786 plakalı araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak 06 DG 7238 kontrolündeki Yusuf Sinan Akbulut araç ile çarpışmıştı. Süleyman Düzgün ve 14 yaşındaki oğlu Adem Düzgün'ün hayatını kaybettiği kazada diğer aracın sürücüsü Yusuf Sinan Akbulut ise ağır yaralanarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda birden fazla kırık olduğu ve yoğun bakımdan servise çıkartıldığı öğrenildi.

Polisin soruşturma başlattığı olayda kaza mobese kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Süleyman Düzgün'ün kullandığı 61 KJ 786 plakalı aracın, kendi şeridini terk ederek karşı şeride geçtiği ve Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 53 06 DG 7238 plakalı otomobille çarptığı görünüyor. O esnada oradan geçen bir otobüs ise kazadan son anda şoförün kıvraklığı ile kurtuluyor.

Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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