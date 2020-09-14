Çatıdan düşerken saca takılan ayağı, genç adamı hayata bağladı
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Çatıdan düşerken saca takılan ayağı, genç adamı hayata bağladı

Rize'de onarım yaptığı çatıdan düşen işçi, beton zemine çakılmadan önce saca takılan ayağı sayesinde kurtuldu. Ayağı kırılan şahıs, bulunduğu yerden itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

14.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:44

Rize'nin Ardeşen ilçesinde onardığı 6 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düştüğü sırada ayağı, monte edilen çatı parçalarına takılan Halil İbrahim Özkan (27), ölümden döndü. Çatıda asılı kalıp, ayağı kırılan Özkan, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

ÇATIDAN DÜŞERKEN SACA TAKILDI

Olay, sabah saatlerinde Fırtına Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 katlı binanın çatısında onarım yapan çatı ustası Halil İbrahim Özkan, dengesini kaybedince kaymaya başladı. Özkan, düştüğü sırada ayağı, monte edilen çatı parçalarına takılınca, ölümden döndü. Çatıda asılı kalan Özkan'ı görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

AYAĞA KIRILDI

Gelen ekipler itfaiye merdiveni ile Özkan'ı bulunduğu yerden aldı. Ayağı kırılan Halil İbrahim Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çatıdan düşerken saca takılan ayağı, genç adamı hayata bağladı

Kaynak: DHA

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