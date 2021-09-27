Rize Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapılacak

RİZE (AA) - Rize'nin Çağrankaya Yaylası'nda, gelecekte oluşabilecek içme suyu sorununa çözüm için gölet yapılacak.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, gazetecilere, göreve geldikleri günden beri Rize'de suyla ilgili sıkıntılar olduğunu söyledi.

Rize'nin yağmur ve sellerle anılan bir memleket olduğuna işaret eden Metin, sellere neden olan temmuz, ağustos aylarındaki yağmurun, lokal yağışlarla beraber yüzeyde tahribat yapıp denize kavuşan sular olduğunu belirtti.

Metin, içme sularının daha çok Kar yağışıyla ilişkili olduğunu kaydederek, "Dağlarımızda ne kadar çok kar yağarsa devam eden aylarda bizim o kadar daha bol suyumuz oluyor. Temmuz, ağustos ve ekim aylarında, bir önceki sene dağlarda kar yağmamışsa ve sene içerisinde kuraklık devam ediyorsa suyla ilgili sıkıntılarımız oluyor." dedi.

Rize'de bir gölet olmadığını aktaran Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su tamamen yüzeyden bizim arıtma tesislerimize giriyor. Girdikten sonra yaklaşık 4 ile 6 saat arasında vatandaşın musluğuna ulaşıyor ve içilebilen su oluyor. Herhangi bir biriktirme gibi durumumuz yok. Yaz aylarında şehir merkezinde artan nüfusa bağlı olarak su tüketiminin de artmasıyla bu aylarda yüksek mahallelerimizde ve yüksek kesimlerde basınçtan dolayı sıkıntı yaşıyoruz ve bölgede su kesintileri yaşıyoruz."

Başkan Metin, bu nedenlerle DSİ Genel Müdürlüğü ile Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapmak üzere proje hazırladıklarını ifade ederek, "Bu gölet için geçen yıl bir sondaj çalışması yapmıştık. Önümüzdeki ay yeni sondaj çalışmaları yapılacak. Rize'nin gelecekte 40-50 yıl sonra küresel ve iklim değişikliğiyle beraber oluşabilecek sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir çözüm olacak. Bizim suyla ilgili çözümümüz sadece gölet değil. Aynı zamanda ana şebeke hatlarımızı ve eski depolarımızı da tamamen değiştirerek yeniliyoruz." şeklinde konuştu.