Rize Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapılacak

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapılacak

Rize'nin Çağrankaya Yaylası'nda, gelecekte oluşabilecek içme suyu sorununa çözüm için gölet yapılacak.

RİZE (AA) - Rize'nin Çağrankaya Yaylası'nda, gelecekte oluşabilecek içme suyu sorununa çözüm için gölet yapılacak.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, gazetecilere, göreve geldikleri günden beri Rize'de suyla ilgili sıkıntılar olduğunu söyledi.

Rize'nin yağmur ve sellerle anılan bir memleket olduğuna işaret eden Metin, sellere neden olan temmuz, ağustos aylarındaki yağmurun, lokal yağışlarla beraber yüzeyde tahribat yapıp denize kavuşan sular olduğunu belirtti.

Metin, içme sularının daha çok Kar yağışıyla ilişkili olduğunu kaydederek, "Dağlarımızda ne kadar çok kar yağarsa devam eden aylarda bizim o kadar daha bol suyumuz oluyor. Temmuz, ağustos ve ekim aylarında, bir önceki sene dağlarda kar yağmamışsa ve sene içerisinde kuraklık devam ediyorsa suyla ilgili sıkıntılarımız oluyor." dedi.

Rize'de bir gölet olmadığını aktaran Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su tamamen yüzeyden bizim arıtma tesislerimize giriyor. Girdikten sonra yaklaşık 4 ile 6 saat arasında vatandaşın musluğuna ulaşıyor ve içilebilen su oluyor. Herhangi bir biriktirme gibi durumumuz yok. Yaz aylarında şehir merkezinde artan nüfusa bağlı olarak su tüketiminin de artmasıyla bu aylarda yüksek mahallelerimizde ve yüksek kesimlerde basınçtan dolayı sıkıntı yaşıyoruz ve bölgede su kesintileri yaşıyoruz."

Başkan Metin, bu nedenlerle DSİ Genel Müdürlüğü ile Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapmak üzere proje hazırladıklarını ifade ederek, "Bu gölet için geçen yıl bir sondaj çalışması yapmıştık. Önümüzdeki ay yeni sondaj çalışmaları yapılacak. Rize'nin gelecekte 40-50 yıl sonra küresel ve iklim değişikliğiyle beraber oluşabilecek sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir çözüm olacak. Bizim suyla ilgili çözümümüz sadece gölet değil. Aynı zamanda ana şebeke hatlarımızı ve eski depolarımızı da tamamen değiştirerek yeniliyoruz." şeklinde konuştu.

Rize Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapılacak

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

 Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü

Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek
Spor Bülent Uygun Muslera Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Topal Donald Trump Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rize Çağrankaya Yaylası'nda gölet yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:59:02. #1.11#