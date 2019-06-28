Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye dolmuşla gidip geliyor

Rize'nin Çayeli ilçe Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, evinden belediyeye makam aracı yerine bindiği dolmuşla gidip geliyor. Çiftçi, "Belediye başkanının dolmuşla seyahat etmesi sıra dışı bir şey değil ancak seçilmiş insanların lüks ve şatafatlı hayatlar yaşamasına alıştırıldık, bizim yaptığımız ilginç geliyor" dedi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Çayeli Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye makam aracı ile değil, dolmuşla gidip geliyor. Evinden sabah çıkan Çiftçi, bindiği dolmuşla belediye binasına geliyor. Gün boyu belediye hizmetlerinin takibi sırasında makam aracını kullanan Çiftçi, akşam da dolmuşla evine dönüyor. Çiftçi'nin dolmuşta vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Seçilmeden önceki hayatını yaşadığını anlatan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Aslında bir belediye başkanının dolmuş kullanması çok normal bir şey. Ancak biz, belediye başkanlarının lüks ve şatafat içerisinde yaşamasına alıştırıldık. Şimdi dolmuşta belediye başkanı görünce ilginç geliyor, onlara ki fotoğrafımı çekip paylaşmışlar" dedi.

"DOLMUŞA BİNMESEM YÜRÜRÜM"

Sabah erken saatlerde evinden çıktığını anlatan Çiftçi, "İşe gitmek için dolmuşa biniyorum. Cebimde bozuk para olursa bırakıyorum. Yoksa dolmuş sürücüleri para almıyor benden. Bozuk param yoksa da yürüyerek gelirim belediyeye. Sosyal medyada dolmuşta bir fotoğrafım paylaşılmış. Bir vatandaşımız gizlice bir fotoğraf çekmiş ve kendi sayfasından paylaşmış. Bu fotoğraf sosyal medyanın da ilgisini çekmiş. Aslında şaşılacak bir şey yok. Normal olan bu. Topluma gençlere israfla ilgili bir mesaj vermek, doğal bir hayatı sıradan yaşayışı örnek göstermek için olduğum gibi davranıyorum. Seçilmiş insanların hayatları çok göz önünde olduğu için takip ediliyorlar. Bende olması gerektiği gibi davranarak beden dili ile topluma mesaj veriyorum. Çayeli cadde ve sokaklarında esnafla, vatandaşla her gün bir araya geliyorum, esnaf lokantasında tabldot yemek yiyorum. Pazar yerinde dolaşıyor, dolmuşa biniyorum. Sıradan bir hayat yaşayarak bu hayat tarzını da gençlerimize gösteriyorum" diye konuştu.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Dolmuş şoförü Ahmet Ali Balcı da belediye başkanının seçilmeden önce de dolmuşları sıklıkla kullandığını belirterek "Belediye başkanlarının böyle örnek davranışlar sergilemesi çok güzel. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA