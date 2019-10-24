Rize anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

24.10.2019 17:20

Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (2)

YIKIM ERTELENDİ

Rize'nin İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Anzer Yaylası'nda kaçak olduğu tespiti üzerine yıkılması planlanan 5 yapının, yapı sahiplerine içerisindeki eşyalarını boşaltması için 1 hafta süre tanındığını belirterek, yıkımların ertelendiği duyurdu. Yıkımlarla ilgili bilgi veren Kaymakam Seyhan, Burada 5 yapının kaçak olduğunu tespit ettik. Geldiğimizde üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Bizim vatandaşla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil. Ben burada konunun gereğini yapmakla mükellefim. Vatandaşlarımız bizden talep ettiler, 'evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatıdaki saclarımızı sökelim' dediler. Biz de kendilerine bir hafta bir süre tanıdık. Bu burada kapandı demek değildir. Bu konu ile alakalı geçmiş dönemde kapattığımız ocağımız da vardır. Vatandaşlarımız burada kendilerine söyledik bir hafta ara verdik dedi.

KAÇAK YAPI SAHİPLERİ TEPKİLİ

Yıkım kararına tepki gösteren yayla sakinlerinden Saime Lezgioğlu, Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Burada sadece yatmak için kalacağım, daha borcu bitmedi. Nerede kalacağım burası yıkılırsa şeklinde konuştu.

Yaylada yapısı yıkılacak Ayşe Duman, Komşular bana yardım etti. Gelinim, 25 bin lira borca girdi burası için. İki çocuğumu üniversite okuttum. Eşim 40 sene önce vefat etti. Çocuklarımın bir geliri yok, hayvancılık yaparak geçimimi sağlıyorum diye konuştu.

Harun Duman ise, 7 sene önce devlet desteğiyle hayvancılığa başladım. Hayvanlar gün geçtikçe artı. Muhtar yaylada 'dışını tahtadan yap içini ne yaparsan yap' dedi. Bize burayı yaptırdı. Şimdi ise yıkım kararı aldırtmış ifadesinde bulundu.

Kaynak: DHA