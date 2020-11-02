Rızabey Apartmanından bir acı haber daha

İZMİR'de, 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey apartmanının enkazında bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.

İZMİR'de, 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey apartmanının enkazında bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU