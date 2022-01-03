Rıza baba ölüyor mu? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden çıkıyor mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Rıza baba ölüyor mu? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden çıkıyor mu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar 2006 yılından beri ara vermeden ekran macerasına devam ediyor. Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı diziyle ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı karıştırdı.

RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması Rıza Baba'ya ne oldu? sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser'in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğrafta yer alan 'Rıza Baba' yazısı, usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda edeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma dizinin hayranlarından yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Rıza Baba olmazsa olmaz" ve "Rıza Baba diziden çıkmasın" yorumları yaptı.

Kanal D'nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı sevilen dizi 14 Ocak Cuma yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

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