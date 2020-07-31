Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı 29 yaşındaki İngiliz şarkıcı Rita Ora, karantina sonrası soluğu İspanya'nın dünyaca ünlü tatil adası Ibiza'da aldı. Ünlü şarkıcı, denizden tekneye arkadaşının yardımıyla çıkarken o anlarda bikinisinin üstü düşünce frikik verdi.

İngiliz şarkıcı Rita Ora, Ibiza'da güneşin ve denizin tadını arkadaşlarıyla çıkarıyor. Ora'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yüzmekten yorulan güzel şarkıcı, tekneye çıkmak isterken bikinisinin azizliğine uğradı. Bikinisinin üstü açılan Ora, hızlıca kapamaya çalıştığı görüldü.

DAHA SONRA KENDİSİ AÇTI

İngiliz şarkıcı, tekneye çıktıktan sonra bikinisinin üstünü açması ise görenleri şoke etti. Rita Ora, bu fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcının keyifli halleri ise objektiflere böyle yansıdı.