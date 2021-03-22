Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir
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Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir

22.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:06

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının 25'den 39'a çıkması uzmanları da tedirgin etti. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içinde bulunduğunu ifade eden uzmanlar, "Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" yorumlarında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 'risk' haritasındaki kırmızı renkli il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldi. Kırmızı illerin sayısının bu denli hızlı bir şekilde artması bilim insanlarını da tedirgin etti.

"GERİ ADIM ATMAK İSTEMİYORSAK AZAMİ ÖNEM GÖSTERMELİYİZ"

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Tehlike büyük. Halihazırda Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım."

Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir
Prof. Dr. Alper Şener: Özellikle cumartesi günleri şehir merkezlerinde ciddi bir insan trafiği görülüyor.

"TÜRKİYE'DE HENÜZ ADI KONMAMIŞ BİR TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR"

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son birbuçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" diye konuştu.

"ÇANAKKALE'DE MUTANT VİRÜS SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR"

Çanakkale'de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi:

"Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil."

Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir
Haber Yorumları (3)
UMURLARINDA DEĞİLİZ: Siz istediğinizi yazın çizin bilim insanları, uzmanlar. Hepsi boş yakında tersine tam açarlar ülkeyi turizm cart curt diye. Umurlarında değiliz açlıktan, yokluktan, hastalıktan kırılıyoruz. Ama kimsenin özellikle yönetmek ile görevli olanların umrunda değil.
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