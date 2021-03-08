Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilere göre oluşturulan Türkiye'de haftalık vaka sayıları ve renk kodu haritasını açıkladı. Buna göre birçok ilimizde yeni kısıtlamaların gelme ihtimali belirdi. Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimizde yeni yasaklama ve tedbirlerin alınması önümüzdeki 4 gün içinde yaşanacak gelişmelere bağlı.

ÇOK YÜSKEK RİSK GRUBUNA HIZLI GEÇİŞ

8 ilde vaka sayıları haftalık 100 bin kişide 100'ün üzerine çıkarak yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçiş yaptı. Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilde, 15 Mart'a kadar vaka sayılarında düşüş yaşanmazsa çok yüksek risk grubunda olduklarından restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler yeniden kapanacak.

VAKA SAYILARI ALARM VERİYOR

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111 bin 57, Kırklareli'de 116 bin 94, Tekirdağ'da 111 bin 19, Kocaeli'de 112 bin 25, Yalova'da 134 bin 76, Çanakkale'de 107 bin 29, Mersin'de 100 bin 82 ve Kilis'te 163 bin 17 oldu.

KAFE, RESTORAN VE KIRAATHANELER KAPATILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mart'a kadar yapacağı değerlendirmelere kadar bu 8 ilde kafe, restoran, çay bahçeleri ve kıraathanelerin yeniden kapanmaması için söz konusu illerin kırmızı (çok yüksek riskli) renkten turuncuya (yüksek riskli) geçiş yapmaları gerekiyor. Bilindiği gibi düşük, rota ve yüksek risk grubunda restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler açıkken çok yüksek riskli kategorilerde ise bir alt kategoriye inilmediği sürece kapalı kalıyor.

MAVİ İLLERİN SAYISI AZALDI

Düşük risk grubundaki (mavi) illerin sayısı da bir önceki haftaya göre azaldı. Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da haftalık vaka sayıları 100 binde 20 kişinin üzerine çıktı. Türkiye'deki mavi kategorideki il sayısı da 14'ten 10'a düştü.