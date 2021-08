Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı

Lord of The Rings: Rise To War, 23 Eylül'de Avrupa, Amerika, Güney Asya ve Okyanusya ülkelerinde çıkış yapıyor. Rise To War ne zaman çıkacak? İşte, Rise To War'un çıkış tarihi...