Ripple coin nedir? Ripple (XRP) Coin yorum ve grafiği! Ripple coin geleceği hakkında detaylar...

XRP bugünkü fiyatı ₺4,41 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺39.789.289.571 TRY. XRP son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #7, piyasa değeri ₺200.118.230.733 TRY. Dolaşımdaki arz 45.404.028.640 XRP coin ve maksimum seviyede. 100.000.000.000 XRP coin.

RİPPLE (XRP) COİN NEDİR?

XRP, Ripple ve RippleNet arasındaki farkı anlamak önem taşıyor. XRP, RippleNet isimli dijital ödeme platformunda kullanılan para birimidir. RippleNet, XRP Ledger adlı dağıtık defter veri tabanı üstünde çalışıyor. RippleNet, Ripple isimli bir şirket tarafından işletiliyor olsa da açık kaynaklı XRP Ledger, blockchain tabanlı çalışmıyor. Onun yerine, daha önce bahsettiğimiz dağıtık defter veri tabanını kullanıyor.

RippleNet ödeme platformu, gerçek zamanlı bir brüt hesap kapatma sistemi olarak dünya çapında anlık parasal işlemlere olanak sağlamayı hedefliyor. XRP Ledger'ın kendi kripto para birimi XRP olsa da, platform üzerinde işlem yapmak için tüm para birimlerini kullanabilirsiniz.

Ripple ödeme platformu fikri ilk kez 2004'de Ryan Fugger tarafından dile getirilmiştir. Ancak Jed McCaleb ve Chris Larson projeyi 2012'de devralana kadar geliştirilmesine başlanmamıştır (O zamanlar adına OpenCoin de deniyordu).

XRP Nasıl Çalışır?

XRP, Ripple tarafından hem diğer dijital değerlere hem de SWIFT gibi var olan parasal ödeme platformlarına daha hızlı, daha ucuz ve daha ölçeklendirilebilir bir alternatif olması için geliştirildi.

RippleNet'in hesap defteri, Ripple'ın aktif bir üyesi olduğu küresel XRP Topluluğu tarafından idare ediliyor. XRP hesap defteri, işlemleri ortalama her 3-5 saniyede ya da bağımsız doğrulayıcı düğümler, XRP işlemlerinin hem sırası hem de doğruluğu hakkında ortak bir karara vardığında doğruluyor (Bitcoin'in (BTC) iş ispatı madenciliğinin aksine). Herkes bir Ripple doğrulayıcısı olabiliyor ve liste şimdilik Ripple'ın yanı sıra üniversiteler, finansal kurumlar ve diğerlerinden oluşuyor.

XRP Nasıl Satın Alınır?

XRP satışı yapan tüm kripto para borsalarından, bu kripto parayı satın alabilirsiniz. Bu kripto para birimindeki en güncel borsalar ve işlem çiftleri listesi için piyasa çiftleri sayfamızı ziyaret edin. Bir kripto para borsasını seçmeden önce kendi araştırmanızı titizlikle yapmayı ihmal etmeyin.

XRP Nasıl Saklanır?

XRP'yi, sizin adınıza güvenle varlığınızı saklamaktan sorumlu olacak bir kripto para borsasında tutabileceğiniz gibi, soğuk veya sıcak cüzdanda da XRP saklayabilirsiniz.