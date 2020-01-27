27.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:31

Spor gündeminde dünyanın konusu olan Kobe Braynt'ın ölümü, ülkemizde de şok etkisi yarattı. Tüm dünyadan paylaşımlar yapılırken RIP kelimesi sık sık kullanıldı. Vatandaşların merak konusu haline gelen RIP kelimesinin anlamı nedir? RIP nedir, RIP'ın açılımı nedir? RIP ne anlama gelir?

RIP NE DEMEK? RIP'İN ANLAMI NEDİR?

RIP açılımı: Rest In Peace

RIP anlamı: 'Huzur içinde yatsın' anlamına geliyor.