RIP ne demek sorusu daha çok sosyal medya platformları Twitter, İnstagram ve TikTok'ta kullanılan bu kısaltmayı görenler tarafından araştırılmakta. Peki, RIP ne demek? rip ne demek? RIP açılımı nedir? RIP ne için kullanılır? RIP neyin kısaltması, İngilizce'de ne demek? İşte yanıtı...

RIP NE DEMEK?

Rest in peace (RIP), bazen Katolik, Lüteriyen, Anglikan ve Metodist mezheplerinde olduğu gibi geleneksel Hristiyan ayinlerinde ve dualarında, merhum ruhuna ebedi bir huzur ve esenlik dilemek için kullanılır.

18. yüzyılda mezar taşlarında her yerde bulunur hale geldi ve günümüzde dinden bağımsız olarak birinin ölümünden bahsederken yaygın olarak kullanılıyor.

RIP açılımı: Rest In Peace

RIP anlamı :'Huzur içinde yatsın' anlamına geliyor.

Haberler.com - Gündem