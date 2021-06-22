Riot Games yeni Işık Muhafızı ve Mahvolmuş kostümlerinin splash art'larını paylaştı

Diana, Riven, Olaf, Vayne ve İrelia'nın Işık Muhafızı, Pantheon'un ise Mahvolmuş kostümü tanıtıldı.

Riot Games, Runeterra'daki karanlığa karşı savaşta yer alacak şampiyonlara yenilerini ekliyor. Kara Sis'e karşı mücadele edecek olan şampiyonların kostümleri Riot Games tarafından paylaşıldı.

Mahvolmuş Pantheon

Işık Muhafızı Irelia

Işık Muhafızı Diana

Işık Muhafızı Vayne

Işık Muhafızı Olaf

Işık Muhafızı Riven

Etkinlik 11.14 yaması ile birlikte sunuculara gelecek ve 8 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak. Ayrıca Mahvolmuş Pantheon kostümüne bir Prestij kostümü de geleceği doğrulandı.

Kaynak: Playerbros