Riot Games yeni Işık Muhafızı ve Mahvolmuş kostümlerinin splash art'larını paylaştı
Diana, Riven, Olaf, Vayne ve İrelia'nın Işık Muhafızı, Pantheon'un ise Mahvolmuş kostümü tanıtıldı.
Riot Games, Runeterra'daki karanlığa karşı savaşta yer alacak şampiyonlara yenilerini ekliyor. Kara Sis'e karşı mücadele edecek olan şampiyonların kostümleri Riot Games tarafından paylaşıldı.
Mahvolmuş Pantheon
Işık Muhafızı Irelia
Işık Muhafızı Diana
Işık Muhafızı Vayne
Işık Muhafızı Olaf
Işık Muhafızı Riven
Etkinlik 11.14 yaması ile birlikte sunuculara gelecek ve 8 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak. Ayrıca Mahvolmuş Pantheon kostümüne bir Prestij kostümü de geleceği doğrulandı.
Kaynak: Playerbros