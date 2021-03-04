Riot Games, Valorant Prime 2.0 kozmetik paketini duyurdu

Son yılların en popüler oyunlarından biri haline gelen Valorant, çıkışının ardından rağbet gören Prime silah kozmetik setinin 2021 versiyonunun çıkışını duyurdu. Güncelleme ile eklenecekler arasında yer alan parlak şarjörler ve özel animasyonlar ekleniyor.

VALORANT PRIME 2.0 KOZMETİK PAKETİ DUYURULDU

Şu ana kadar pek çok silah skini arasında popülaritesini kaybetmeden kullanılan silah seti için Riot Games, yeni güncellemeyle beraber bazı silahlara özel animasyonların ve parlak şarjörlerin geleceğini açıkladı.

Act 2 Episode 2 ile birlikte gelen yenilikler oyuncular için büyük heyecan yarattı. Battle Pass'ın yanı sıra Phantom 2.0 kolesiyonu da göz doldurmayı başardı. 7100 VP değerindeki set, 5 silah skininden oluşuyor.