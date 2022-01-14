RİO DE JANERİO - Brezilya'da Omicron varyantı endişesi uzun test kuyruklarına neden oldu

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada en çok ölüm vakası gerçekleşen Brezilya'da şimdi de Omicron endişesi yaşanıyor. Noel kutlamalarının ardından ülke genelinde vaka sayılarında önemli oranda artış meydana geldi. Bu vakaların yarısını bulaşma ihtimali daha yüksek olan Omicron varyantı oluşturuyor. Kovid-19'a yakalanma endişesi taşıyan Brezilyalılar, test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Test yaptırmak ya da aşı olmak için yediden yetmişe sağlık merkezlerine koşan Brezilyalılar, uzun bekleyişlerinin ardından doldurdukları formları yetkililere ileterek işlemlerini yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.