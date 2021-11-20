RIO DE JANEIRO - Flamengo taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurladı
AA / Fabio Alarico Teixeira - Haberler | Güncel
Brezilya'da, Flamengo futbol takımının taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurlamak üzere Rio de Janeiro–Galeao Uluslararası Havaalanı çevresinde toplandı.
Brezilya'da, Flamengo futbol takımının taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurlamak üzere Rio de Janeiro–Galeao Uluslararası Havaalanı çevresinde toplandı. Güvenlik güçleri taraftarlara karşı bölgede önlem aldı.