RIO DE JANEIRO - Flamengo taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurladı - Haberler
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RIO DE JANEIRO - Flamengo taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurladı

AA / Fabio Alarico Teixeira - Haberler | Güncel

Brezilya'da, Flamengo futbol takımının taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurlamak üzere Rio de Janeiro–Galeao Uluslararası Havaalanı çevresinde toplandı.

Brezilya'da, Flamengo futbol takımının taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurlamak üzere Rio de Janeiro–Galeao Uluslararası Havaalanı çevresinde toplandı. Güvenlik güçleri taraftarlara karşı bölgede önlem aldı.

RIO DE JANEIRO - Flamengo taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurladı

RIO DE JANEIRO - Flamengo taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurladı

RIO DE JANEIRO - Flamengo taraftarları Libertadores Kupası Finali öncesi takımlarını uğurladı

AA / Fabio Alarico Teixeira - Son Dakika Haberleri

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