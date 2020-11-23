RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu

23.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:47

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 183'e, 18 bin 615 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 6 milyon 71 bin 401'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 183'e, 18 bin 615 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 6 milyon 71 bin 401'e yükseldi.

Vakaların yeniden yükselişi sonrası yoğun bakım ünitelerinde de Kovid-19 yoğunluğu yaşanmaya başladı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 209 bin 588 vaka ve 41 bin 267 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 432 bin 505 olarak açıklandı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira

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