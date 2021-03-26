RIO DE JANEIRO - Brezilya'da pandemi nedeniyle atölyelerde tabut üretimi arttı

Tabutlardan detaylar Tabut üretim atölyesinden detaylar Tabutların hazırlanması ve boyanması Hazırlanan tabutların sarılarak konteynera yüklenmesi RIO DE JANEIRO - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19...