RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi

Protestodan detaylar Eylemcilerin slogan atarak yürüyüşü Güvenlik güçleri Eylemcilerin dans performansı RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişinin katılımıyla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi.

Protestodan detaylar

Eylemcilerin slogan atarak yürüyüşü

Güvenlik güçleri

Eylemcilerin dans performansı RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişinin katılımıyla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi. Rio de Janeiro kentinde hükümet karşıtları, Bolsonaro'yu protesto etmek ve daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talep etmek amacıyla sokaklara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira