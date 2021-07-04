RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi
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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi

Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira - Haberler | Güncel

Protestodan detaylar Eylemcilerin slogan atarak yürüyüşü Güvenlik güçleri Eylemcilerin dans performansı RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişinin katılımıyla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi.

Protestodan detaylar

Eylemcilerin slogan atarak yürüyüşü

Güvenlik güçleri

Eylemcilerin dans performansı RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişinin katılımıyla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi. Rio de Janeiro kentinde hükümet karşıtları, Bolsonaro'yu protesto etmek ve daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talep etmek amacıyla sokaklara çıktı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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