RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti

Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira - Haberler | Güncel

Brezilya'nın birçok şehrinde binlerce kişi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Brezilya'nın birçok şehrinde binlerce kişi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı ve devlet başkanının yargılanarak görevinden alınması çağrısı yaptı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira

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