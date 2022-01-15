RİO DE JANEİRO - Arjantinli sanatçıdan sıra dışı sergi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Arjantinli sanatçı Leandro Erlich'in 'A Tension' isimli sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Arjantinli sanatçı Leandro Erlich'in 'A Tension' isimli sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. 17 adet büyük ölçekli çalışmadan oluşan sergi, insanların ilk bakışta anlayacağı ortak algıdan farklı bir algı deneyimi sunuyor. Sergide, "Yüzme Havuzu" çalışması ziyaretçiler tarafından dikkat çekti.