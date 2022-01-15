RİO DE JANEİRO - Arjantinli sanatçıdan sıra dışı sergi - Haberler
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RİO DE JANEİRO - Arjantinli sanatçıdan sıra dışı sergi

AA / Fabio Teixeira - Haberler | Güncel

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Arjantinli sanatçı Leandro Erlich'in 'A Tension' isimli sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Arjantinli sanatçı Leandro Erlich'in 'A Tension' isimli sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. 17 adet büyük ölçekli çalışmadan oluşan sergi, insanların ilk bakışta anlayacağı ortak algıdan farklı bir algı deneyimi sunuyor. Sergide, "Yüzme Havuzu" çalışması ziyaretçiler tarafından dikkat çekti.

RİO DE JANEİRO - Arjantinli sanatçıdan sıra dışı sergi

RİO DE JANEİRO - Arjantinli sanatçıdan sıra dışı sergi

RİO DE JANEİRO - Arjantinli sanatçıdan sıra dışı sergi

AA / Fabio Teixeira - Son Dakika Haberleri
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Arjantinli sanatçı Leandro Erlich'in 'A Tension' isimli sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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