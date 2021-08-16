RiMs Racing için bir dizi fragman yayınlandı!
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RiMs Racing için bir dizi fragman yayınlandı!

RiMs Racing için bir dizi fragman yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Nacon, İtalyan geliştirici Raceward Studio'nun, çıkışı yaklaşan motosiklet yarış oyunu RiMS Racing için bir dizi fragmanını yayınladı.

Yayıncılığını Nacon'ın geliştiriciliğini Raceward Studio'nun yaptığı, gerçekçi sürüş deneyimi ile mühendislik ve tamirciliği birleştiren ilk motosiklet simülasyon oyunu RiMs Racing için bir dizi tanıtım fragmanı yayınlandı.

Fragmanlar MV Augusta F4 RC, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Honda CBR1000 RR, Ducati Panigale V4 R ve Aprilia RSV4'ü tanıtıyor. Ayrıca, RiMS Racing'in büyük bir parçası olan özelleştirmeye de yoğun bir şekilde odaklanıyor.

RiMS Racing, 19 Ağustos 2021'de PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC ve Switch için çıkacak.

RiMs Racing Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RIMS RACING TANITIM FRAGMANLARI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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