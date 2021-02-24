Rikkat Uyanık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği neydi? Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık hayatı nedir?

Barış Manço'nun annesi Türk Sanat Müziği'nin önemli sanatçılarından Rikkat Uyanık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği neydi? Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RİKKAT UYANIK KİMDİR?

Barış Manço'nun annesi Türk Sanat Müziği'nin önemli sanatçılarından Rikkat Uyanık'tı. 1 Mayıs 1921'de Adana'da doğmuştu. Çok güzel alto sesi ve müziğe son derece kabiliyetli olamasından ötürü klasik Türk Müziği eğitimi almıştı.

1940 yılında İsmail Hakkı Manço ile evlenmişti. Bu evlilikten 1941'de Savaş, 1943'te Barış, 1946'da ise İnci dünyaya gelmişti. İsmail Hakkı-Rikkat çifti, kızları İnci'nin doğduğu yıl 1946'da boşanmışlardı. Barış Manço babasının yanında büyümüştü. Ancak 10. sınıfta iken babası İsmail Hakkı Bey ölmüştü. Rikkat Hanım ise ikinci evliliğini Asaf Uyanık ile yaptı. Sanat çevreleri de onu bu soyadıyla tanıdı.

Ailesinin de teşvikiyle ilk musiki eğitimini Kemal Batanay'dan alan ve yıllarca aldığı müzik eğitimi sonrasında ilk olarak 1947 yılının yazında Suadiye Plaj gazinosunda bir konser vererek sanat camiasında adından söz ettirmeye başlayan sanatçı; Münir Nurettin Selçuk, Sâdi Işılay, Selahattin Pınar,Hüsnü Tüzüner, Kemal Batanay, Şerif İçli gibi usta isimlerden ders alarak Ankara ve İstanbul Radyoları mikrofonları sayesinde tüm Türkiye'ye sesini ulaştırma şansına erişmiş. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda uzun yıllar eğitimci ve icrâcı olarak da görev yapan Rikkat Uyanık, bir dönem Zeki Müren'in de hocalığını yapmış.