Rihanna kaç yaşında? Rihanna kimdir, çocuğu var mı?

Rihanna kaç yaşında sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'un Saint Michael şehrinde doğdu. Babası depo amiri "Ronald Fenty", annesi muhasebeci "Monica Fenty"'dir. Rihanna kimdir, çocuğu var mı?

RIHANNA KİMDİR?

Robyn Rihanna Fenty 9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır. Saint Michael'da doğup Bridgetown'da büyüdü ve 2003'te albüm yapımcısı Evan Rogers'ın yönetiminde demo kasetler kaydederek müzik endüstrisine girdi.

RIHANNA KAÇ YAŞINDA?

Annesi Guyana'lı, babası İrlanda asıllı Barbadoslu'dur. Rorrey Fenty ve Rajad Fenty adında 2 erkek kardeşi olan Rihanna, 33 yaşındadır.

HAYATI

2005'te ilk albümü Music of the Sun'ı ve sonraki yıl ikinci albümü A Girl like Me'yi piyasaya sürerek ünlendi; bu albümlerden sırasıyla "Pon de Replay" ve "SOS" gibi hit şarkılar çıktı.Üçüncü stüdyo albümü Good Girl Gone Bad (2007) için müziğini ve imajını yeniden oluştururken bir seks sembolü olarak ortaya çıktı. Albümün çıkış single'ı "Umbrella", elde ettiği liste başarılarıyla şarkıcının dünya genelinde tanınmasına yol açtı ve 2008'de En İyi Rap/Sung İş Birliği dalında Grammy Ödülü kazandı. Grammy ödüllü Unapologetic (2012) dahil olmak üzere Recording Industry Association of America'dan (RIAA) platin sertifika alan dört albüm çıkardıktan sonra Rihanna, bir "pop ikonu" olarak tanımlanmaya başladı. Sekizinci stüdyo albümü Anti (2016) ve çıkış şarkısı "Work", sırasıyla Billboard 200 ile Hot 100 listelerinde zirveye oturdu. "Umbrella", "Take a Bow", "Disturbia", "Only Girl (In the World)", "S&M", "We Found Love", "Diamonds" ve "Stay" gibi kendi şarkılarının yanı sıra "Live Your Life", "Love the Way You Lie" ve "The Monster" gibi düet sanatçısı olarak yer aldığı başkalarının şarkıları da dünya genelinde en çok satan single'lar arasına girdi.

Dünya genelinde 230 milyonun üzerinde kayıt satan Rihanna, tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biridir. Billboard Hot 100'da liste başı olan on dört single'ı sayesinde liste tarihinde bu kadar çok bir numaraya sahip olan en hızlı ve en genç solo sanatçı oldu; Billboard tarafından 2000'lerin Dijital Şarkı Sanatçısı ve 2010'ların en iyi Hot 100 sanatçısı ilan edildi. 2007 yılında Gillette'in Venus Breeze "Bir Tanrıça'nın Ünlü Bacakları" ödülünü kazandı ve bundan sonra bacaklarını 1 milyon dolar karşılığında sigortalattı. 2011 yılında Ünlü Erkek dergisi Esquire, Rihanna'yı "Yaşayan En Seksi Kadın" olarak seçti. Amerikan Advertising Age dergisi Rihanna'nın rol aldığı Armani reklamını 2011'in en seksi reklamı seçti. 2012'de Forbes tarafından en güçlü dördüncü ünlü olarak gösterildi ve sonraki yıl Time'ın "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesine dahil edildi. 2013 yılında Complex dergisinin 100 Hottest Woman (En ateşli 100 kadın) listesinin zirvesinde yer aldı. 2014 yılında Guys Choice ödüllerinde "En Çok Arzu Edilen Kadın" ödülünü aldı. Müziğine ek olarak sık sık yenilediği imajıyla da öne çıkarak 2014'te Council of Fashion Designers of America'dan Moda İkonu ödülü aldı. 2014 yılında Rihanna ünlü spor giyim markası Puma'nın marka elçisi ve kreatif direktörü olmuştur. FENTY PUMA by Rihanna koleksiyonu için tasarladığı Creeper, "30. Footwear News" ödüllerinde yılın ayakkabısı seçildi. Rihanna bu ödülü alan ilk kadın olmuştur.

Rihanna 2017 yılında Harvard Üniversitesi tarafından "Yılın En Yardımsever İnsanı" seçildi. 2019 yılında ABD merkezli Bloomberg Businessweek dergisi tarafından "The Bloomberg 50" (2019'u 2019 yapan 50 kişi) listesine alındı. Ayrıca Forbes dergisinin 2019 yılının En Güçlü 100 Kadını listesinde yer aldı. Aynı yıl Forbes tarafından 600 milyon dolar serveti ile Dünyanın en zengin kadın şarkıcısı seçildi. 2020 yılında 51. NAACP Image Ödülleri töreninde Başkanın Ödülü ile onurlandırıldı. Bu ödülü alan ilk kadın şarkıcı olmuştur. Sahip olduğu lüks giyim markası Fenty'nin yeni koleksiyonunda hiç gerçek deri kullanmadığı için Dünyanın en büyük hayvan hakları kuruluşu olan PETA, Rihanna'yı Compassion in Fashion (Modada Merhamet) ödülüne layık görmüştür. Bugüne kadar 9 Grammy Ödülü, 6 Guinness Dünya Rekoru, 12 Amerikan Müzik Ödülü, 12 Billboard Müzik Ödülü, 2 Brit Ödülü dahil olmak üzere yüzlerce ödül ve adaylık elde etti.

Forbes'a (2021) göre Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın en zengin kadın şarkıcısıdır. Ayrıca Forbes'a göre Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra gelen gösteri ve eğlence sektöründeki ikinci en zengin kadındır.

