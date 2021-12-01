Rihanna hamile mi? Rihanna'nın sevgilisi kim? Bağımsızlığını ilan eden Barbados'un kahramanı seçilen Rihanna'nın neden hamile olduğu düşünülüyor?

Rihanna hamile mi? sorusununyanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dün Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törene katılan ve Ulusal Kahraman olarak gösterilen Rihanna hakkında Rihanna hamile mi? Rihanna'nın neden hamile olduğu düşünülüyor? sorularının yanıtı merak edildi.

RIHANNA HAMİLE Mİ?

Rihanna yıllardır çoğul gebelik söylentilerine konu oldu. Herhangi bir söylenti doğrulanmazken, birçok kullanıcı Rihanna'nın hamile olup olmadığı hakkında konuşmak için sosyal medya hesaplarından ünlü isme pek çok DM yolladı.

Doğrulanmış bir kullanıcı olan The Academy şunları yazdı : "Rihanna, A$AP Rocky'den ilk çocuğuna hamile." Tweet binlerce retweet ve favori aldı, ancak iddiaları destekleyecek hiçbir şey yok.

Birçok kişi, Rihanna'nın karnında görünür bir bebek yumruğu olduğunu iddia ederek Barbados'taki açılış töreninden fotoğraflar yayınladı.

Bu, şarkıcı ve moda ikonunu hakkında çıkan ilk hamilelikle ilgili dedikodular değil. 2019 yılında yıldızın hamile olduğuna dair dedikodular dönmeye başladı.

Vogue ile yaptığı bir röportajda söylentilere değindi ve "Böyle şeyler düşünmüyorum. Ama bilmiyorum...Tanrı'nın planı." "Bu röportajdan sonra tüm hamilelik söylentilerini dört gözle bekliyorum" diye devam etti. 2021'deki Met Gala'nın ardından birçok hayran, Rihanna'nın aşırı kilo alması nedeniyle hamileliğini gizlediğini iddia etti. Ancak sonradan bunun markası için olduğu da anlaşıldı.

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