Rıfat Özer kimdir? Güneysu Belediye Başkanı hayatı ve biyografisi!
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Rıfat Özer kimdir? Güneysu Belediye Başkanı hayatı ve biyografisi!

16.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:31
Rıfat Özer kimdir? Güneysu Belediye Başkanı hayatı ve biyografisi!

Güneysu Belediye Başkanı hayatı Rıfat Özer hakkında araştırmalar yapılıyor. Sosyal medyada trend olan Özer hakkında Rıfat Özer kimdir ve Güneysu Belediye Başkanı hayatı ve biyografisi gibi konular araştırılıyor Peki, Rıfat Özer kimdir?

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, yürüttüğü faaliyetlerle Rize'de ve ülke genelinde tanınıyor. Hakkında araştırmalar Yapılan Özer, sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, Rıfat Özer kimdir? İşte, Güneysu Belediye Başkanı hayatı ve biyografisi!

RIFAT ÖZER KİMDİR?

1976 yılında Beyoğlu'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünü okuyarak tamamladı.

Rize Güneysu'da 2 yıl vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 1998-2019 yılları arasında ÇAYKUR da kamu işçisi olarak çalıştı. 2009 -2019 yılları arasında iki dönem Ak Parti Güneysu Belediye meclis üyeliği, 2015-2019 yılları arasında Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Yönetim kurulu üyeliği, 2018-2019 yılları arasında Türkiye Kano Federasyonu Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılından itibaren Güneysuspor Kulüp Başkanlığı ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Ak Partiden Belediye Başkanı seçildi. Halen Güneysu Ulucami Mahallesinde ikamet etmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

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