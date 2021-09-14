Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL?

Uzun yıllar NTV'de Güntekin Onay ile yüzde 100 futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, bu sezon TRT ekranlarında aynı programı Erbatur Ergenekon ile yapıyor. Daha önce Dilmen'in 1 milyon dolar maaş aldığı iddia edilmişti. Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım da paylaşımıyla bu iddiaları körükledi. Peki, Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

RIDVAN DİLMEN'İN MAAŞI NE KADAR?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT,Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerine yer verdi.

"YOK AYILIK ALIYORUM"

Rıdvan Dilmen, 1 milyon dolar maaş aldığı iddialarına esprili bir şekilde yanıt vermişti. Dilmen, "Yok senelik değil, aylık alıyorum" açıklamasını yapmıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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