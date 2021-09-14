Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Bu sezon TRT ekranlarında yüzde 100 futbol programıyla ekranlara geri dönen Rıdvan Dilmen'in, senelik 8,5 milyon TL maaş aldığı iddia edildi. Gelişme sonrası Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL, Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar soruları merak edildi.

Uzun yıllar NTV'de Güntekin Onay ile yüzde 100 futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, bu sezon TRT ekranlarında aynı programı Erbatur Ergenekon ile yapıyor. Daha önce Dilmen'in 1 milyon dolar maaş aldığı iddia edilmişti. Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım da paylaşımıyla bu iddiaları körükledi. Peki, Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

RIDVAN DİLMEN'İN MAAŞI NE KADAR?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT,Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL?

"YOK AYILIK ALIYORUM"

Rıdvan Dilmen, 1 milyon dolar maaş aldığı iddialarına esprili bir şekilde yanıt vermişti. Dilmen, "Yok senelik değil, aylık alıyorum" açıklamasını yapmıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL?
Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Alpha Conde Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra
Spor Nihat Özdemir Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Kazım Karabekir Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rıdvan Dilmen'in maaşı ne kadar? Rıdvan Dilmen TRT maaşı kaç TL? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:45:31. #1.12#