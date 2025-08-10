Rezan Epözdemir kimin avukatı, hangi davalara baktı? Rezan Epözdemir davaları!

Rezan Epözdemir davaları nedir, kimlerin avukatı? Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlamalarıyla bu sabah evinden gözaltına alındı. Detaylar...

REZAN ÖZDEMİR HANGİ DAVALARA BAKTI?

Avukat Rezan Epözdemir, özellikle 2009 yılında Münevver Karabulut cinayeti davasında Karabulut ailesinin avukatı olarak verdiği mücadele, Epözdemir'in adını geniş kitlelere duyurdu. Benzer şekilde, 2020 yılında Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını da yapmıştır.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

REZAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi'nde alan Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda, doktorasını ise aynı enstitünün Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı teziyle tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını alan Rezan Epözdemir, 2007 yılında İstanbul Beşiktaş'ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile kariyerinde önemli bir adım attı.

REZAN ÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINDA?

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan Epözdemir'in Levent'teki ofisinde polis arama yaptı. Ofisteki aramayı gerçekleştiren Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı. Emniyet güçlerinin yapılan aramalarda, ünlü avukatın dijital materyallerine el koyduğu bildirildi.