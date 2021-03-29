Hercai kitabında Reyyan ölüyor mu? Reyyan öldü mü? Hercai reyyan öldü mü?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai kitabında Reyyan ölüyor mu? Reyyan öldü mü? Hercai reyyan öldü mü? Hercai Reyyan Şadoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai Ebru Şahin kimdir?

ATV'nin rayting rekorları kıran dizisi Hercai Reyyan ölüyor mu? Reyyan ve Azize arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. Hercai kitabında Reyyan ölüyor mu? Reyyan öldü mü? Hercai reyyan öldü mü? Hercai Reyyan Şadoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai Ebru Şahin kimdir?

HERCAİ KİTABINDA REYYAN ÖLÜYOR MU?

Merak edilen sorulardan biri de kitapta neler olduğu. Reyyan'ın yıllarca babası sandığı Hazar Bey'in Reyyan' ın odasına gelip de her şeyi anlatması ile Hercai kitabının sonu gelir. Reyyan, Bedirhan' ın Miran ile kendinin ortak kardeşi olduğunu anlar. Evlendiği ve sevdiği adam olan Miran'ın gerçek kardeşi olmadığına şükreder. Bu gerçekleri Miran'ın bilmesini istemez e zamanı geldiğinde ona tüm gerçekleri kendi anlatacağını söyler. Sırtından bıçaklanan Miran'ın yanına hastaneye koşarak, onu affettiğini artık gözlerini açması için yalvardığını ve gerçekleri hasta yatağında Miran uyurken mırıldanması ile kitabın sonu gelir.

REYYAN ÖLDÜ MÜ? HERCAİ REYYAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı Hercai'nin yeni bölümünde netlik kazanacak.

HERCAİ REYYAN ŞADOĞLU KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR, NERELİ?

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini Akın Akınözü canlandırıyor. Akın Akınözü'nün dizideki karakterinin adı "Miran Aslanbey"dir.

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

HERCAİ EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1994

Ebru Şahin Kaç Yaşında: 25 yaşında

Ebru Şahin Nereli: Doğum yeri İstanbul

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rolünü canlandırdı. Aynı dönemde İstanbullu Gelin dizisinde yardımcı karakter Burcu Selimer'i canlandıran Ebru şahin 2018'de yasak Elma dizisinde Hira yardımcı karakterini, 2019 yılında ise Hercai dizisinde başrol olarak Reyyan Şadoğlu karakterini canlandırdı.

Ebru Şahin sinema filmlerinde de yer aldı. 2017'de Babam filminde yer alan genç oyuncu, Nilüfer karakterini canlandırdı. Ebru Şahin, 2018 de Kan Parası filminde Didem'i, 2019 yılında da Şuursuz Aşk filminde başrolde Menekşe karakterini canlandırdı.