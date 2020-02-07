Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
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Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi

Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında Nisan ayında Avrupa'nın 10 büyük şehrinde gerçekleştireceği devasal konserler öncesinde "RNBESK" adlı albümünü dinleyici ile buluşturdu

07.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41
Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi

Albümün çıkış parçası olan Leila'ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken ; Yeni şarkısı 'Leila' çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda& ; bir çok ülkesi ve Türkiye'de birinci sıraya kadar yükseldi.

Kaynak: Snob Magazin

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