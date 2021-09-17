REYHANLI YATILI BÖLGE ORTAOKULU'NA MANSİYON ÖDÜLÜ

REYHANLI Yatılı Bölge Ortaokulu'na, İstiklal Marşı'nın konu edildiği kısa film yarışmasında mansiyon ödülü verildi.

Tbmm'nin aldığı karar ile 2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edilmesi nedeniyle İstiklal Marşı'nı konu edildiği kısa filmlerin değerlendirilerek kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturulma düşüncesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı konulu bir kısa film yarışması düzenlendi. Mehmet Akif' in 'Bu şiir benim değil Türk halkının şiiridir' sözünden esinlenerek çekimlerinde tüm Reyhanlı halkına yer verilen 'Halkın Marşı' isimli kısa film, yarışmada mansiyon ödülüne layık görüldü. Okul Müdürü Kenan Gül, kısa filmin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve vatandaşlara teşekkür etti.