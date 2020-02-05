Reyhan Karaca yeni imajıyla dikkat çekti
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Reyhan Karaca yeni imajıyla dikkat çekti

"Aşk Tutulması" isimli yeni single'ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla da dikkat çekti

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
Reyhan Karaca yeni imajıyla dikkat çekti

Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısının imaj fotoğrafları için saçlarını kestirip, kızıla boyatan , Isaac Angel'ın sanat danışmanlığında Bükre İkizer'in styling'i ile Mustafa Eğriboz'un objektifine poz verdi. Sanatçı, dikkat çeken imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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