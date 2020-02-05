Reyhan Karaca yeni imajıyla dikkat çekti
"Aşk Tutulması" isimli yeni single'ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla da dikkat çekti
05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısının imaj fotoğrafları için saçlarını kestirip, kızıla boyatan Reyhan Karaca, Isaac Angel'ın sanat danışmanlığında Bükre İkizer'in styling'i ile Mustafa Eğriboz'un objektifine poz verdi. Sanatçı, dikkat çeken imajıyla hayranlarından tam not aldı.
Kaynak: Snob Magazin
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