Rey'den albüm öncesi ingilizce şarkı
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Rey'den albüm öncesi ingilizce şarkı

Hande Yener, Atiye, Aynur Aydın gibi birçok ismin gitmek istediği Eurovision'a bir aday daha çıktı. İngilizce single çalışmasıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Rey'in sevenleri, Türkiye'nin tekrar Eurovision'a katılması dahilinde genç şarkıcının ülkemizi temsil etmesi gerektiği görüşünü gündeme getirdiler

Rey'den albüm öncesi ingilizce şarkı
08.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:23

Kendine özgü tarzıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Reyhan Pakyüz nam-ı diğer Rey, uzun süredir titizlikle çalıştığı albüm öncesi sevenlerine bir sürpriz hazırladı. İngiltere doğan ve sahne sanatları üzerine eğitim alan güzel şarkıcı, normalleşme sürecinde İngilizce teklisi 'Too Late'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Dijital platformlarda ve plak olarak dinleyicilerle buluşan şarkı farklı sound'u ve yenilikçi havasıyla büyük beğeni topladı. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesinde ise Demet Sağıroğlu, Yaşar, Candan Erçetin başta olmak üzere birçok pop şarkıcısının albümlerinde imzası olan Tansel Doğanay ismi yer alıyor. Klip yönetmenliğini Ulunay Türkkan'ın yaptığı şarkı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İngilizce şarkıdaki başarılı aksanıyla dikkatleri üzerine çeken Rey'i, Türkiye'nin tekrar Eurovision'a katılması dahilinde yarışmada görmek isteyen büyük bir kitle ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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