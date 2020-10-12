Resulayn'da öğrenciler okullara zırhlı araçlarla taşınıyor

BARIŞ Pınarı Harekatı ile bir yıl önce terör örgütünün işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad ve Resulayn'da, 409 okul onarılarak yeniden eğitime açıldı.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile bir yıl önce terör örgütünün işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad ve Resulayn'da, 409 okul onarılarak yeniden eğitime açıldı. Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başladığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn kırsalındaki öğrenciler ise eğitim gördükleri okullara askerlerin güvenlik önlemleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlarla taşınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen yıl 9 Ekim'de, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından kısa süre içerisinde Resulayn ve Tel Abyad, terör örgütü işgalinden kurtarıldı. Harekat ile Resulayn ile Tel Abayd arasındaki 120 kilometrelik hat, teröristlerden temizlendi ve binlerce Suriyeli zorunlu olarak terk ettikleri topraklarına geri döndü.

409 OKUL ONARILDITürk Silahlı Kuvvetleri'nin yaşamın normalleşmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü Tel Abyad ile Resulayn'da, yıllarca ara verilen eğitimin de yeniden başlaması için okulların onarılması kararı alındı. Türkiye'nin yaptığı onarım çalışmaları kapsamında bazıları terör örgütü tarafından karargaha dönüştürülen, bazıları ise yakılıp, yıkılarak tahrip edilen 409 okulun tadilatı yapıldı. Okulların onarımının tamamlanması ile yıllarca eğitim alamayan öğrenciler, tekrar ders başı yaptı. Böylece iki kent ve kırsalındaki okullarda görevlendirilen 2 bin 163 öğretmen, 40 bin 530 öğrenciye eğitim vermeye başladı.ÖĞRENCİLER ZIRHLI ARAÇLARLA OKULLARA TAŞINIYORKoronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde derslere, Türkiye ile eş zamanlı olarak başlandı. Resulayn'ın kırsal bölgesinde yaşayan ve Mirekiş köyündeki okulda eğitim gören öğrenciler, okullarına zırhlı araçlarla taşınıyor. Öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar, öğrencileri köylerindeki evlerinden alıp, Mirekiş köyündeki okullarına ulaştırıyor. Evlerinden alınan ve eğitimlerinin tamamlanmasının ardından yemek ikramı yapılan öğrenciler, köylerine de yine zırhlı araçlar ile Türk askerinin güvenlik önlemleri arasında ulaştırılıyor.Eğitim gören öğrenciler, yeniden ders başı yapmanın mutluluğunu yaşarken, veliler ise çocuklarının tadilatı yapılan okullara ulaşmasını zırhlı araçlar ile gerçekleştiren Mehmetçiğe teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ