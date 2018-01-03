Resul Osman Dağı Mesire Alanı Büyümeye Devam Ediyor

Kilis Belediyesi tarafından oluşturulan Resul Osman Dağı Mesire Alanı her geçen gün farklı aktiviteler ile büyümeye devam ediyor.



2 bin dönümlük arazi üzerine yapılan Resul Osman Dağı Mesire Alanında yeni aktivite alanları olarak spor tesisleri, atlama kulesi, serbest düşüş platformu, 2 katlı macera parkı, hava bisikleti, karsız kızak pisti, yapay buz pisti, tırmanma kulesi gibi birçok alan yapılmaya başlandı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis için yeni projelere devam ettiklerini ifade ederek, "Kilis için yeniliklere devam ediyoruz. Yapılan bu alanlara vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Yapılan bu alanlara vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Resul Osman Dağı Mesire Alanı Kilis halkı için bir ilk biz çalışmalarımızda sona geldik ve bittiği zaman bölgenin en büyük en güzel Mesire Alanı olacaktır. Aynı şekilde Kent Ormanı yapıldı ve yakında halkımızın hizmetine açılacaktır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz buradaki spor aletlerini kullansınlar ama tahrip etmesinler" dedi. - KİLİS