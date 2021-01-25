Restoranda çekilen görüntüleri reklam amaçlı kullanılan Ümit Erdim soluğu mahkemede aldı

Waffle yemek için gittiği restoranda videosu çekilen Ümit Erdim, daha sonra kendisini firmanın reklam yüzü olarak gördü. "Görüntülerim izinsiz kullanıldı" diyen Erdim, suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Etiler'de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi.

GÖRÜNTÜLERİ İZİNSİZ KULLANILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü. Ünlü sanatçı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada firma sahibi Adnan U.'nun ifadesi alındı. İşletmeci, Erdem'in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle'ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmeyi teklif ettiğini belirtti.

"KENDİ İSTEĞİYLE VİDEO ÇEKTİRDİ"

Adnan U., "İşletme adını söyleyerek afiyet olsun sözlerini de zorla söyletmiş olamam. Kendi isteğiyle video çektirdi" diye suçlamayı reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Erdim'in rızası ile çekilen görüntülerinin, rızası olmadan reklam amaçlı billboardlarda yayınlanmasına neden olan işletmeci Adnan U.'ya özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dava açtı.

"İSTEYEREK ÇEKTİRDİM AMA..."

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada hakim karşısına çıkan Erdim, videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını anlattı. Dava devam ediyor.