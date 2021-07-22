Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi

Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, bir restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

MALATYA'da, bir restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnönü Caddesi Sümer Park'taki bir restorandan yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, gelen ekipler yangına müdahale etti. İş yeri çalışanlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 15:52:02. #1.15#

title