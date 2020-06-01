Restoran ve kafeler "yeni normal"e uygun hizmet vermeye başladı
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Restoran ve kafeler "yeni normal"e uygun hizmet vermeye başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında çalışmaya başlayan restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde, vatandaşlara, belirlenen kurallar dahilinde sosyal mesafe kuralına uygun hizmet veriliyor.

Restoran ve kafeler
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında çalışmaya başlayan restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde, vatandaşlara, belirlenen kurallar dahilinde sosyal mesafe kuralına uygun hizmet veriliyor.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilerek "yeni normal"e geçişin başladığı ilk günde restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler de kapılarını açtı.

Doğrudan temasa neden olacak iskambil, okey, tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmeyen işletmelerde, vatandaşların sağlığını korumak için birçok tedbir alındı.

Girişine el dezenfektanı konulan mekanlarda müşteriler, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturmaları için yönlendirildi.

Bir kafenin işletme sahibi Buse Ataç, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hizmet verirken müşterilerin sağlığını korumak için azami gayret gösterdiklerini belirterek "İşletmemizdeki her masanın üstüne ve çeşitli yerlere dezenfektanlar koyduk. Ayrıca tuz, şeker ile ketçap, mayonez gibi sosları tek kullanımlık paketlerde sunuyoruz. Önceden müşterilerimize çatal, bıçak servisini açık olarak yapıyorduk. Artık çalışanlarımızın elinin değmemesi için onları da paketli şekilde veriyoruz." dedi.

Müşterilerin dijital termometre ile ateş ölçümünü yaptıklarını söyleyen Ataç, garsonların da maske ve eldiven taktıklarını, sosyal mesafeyi koruyarak hizmet ettiklerini kaydetti.

Ataç, kafe mutfağında da ilave tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Mutfakta kullanılan araç gereçlerin ve gıdaların paketlerinin temizliğine oldukça özen gösteriyoruz. Mutfakta çalışan personelimize bone, eldiven ve maske kullandırıyoruz." diye konuştu.

İşletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'ye kadar hizmet verebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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