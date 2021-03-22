Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun
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Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun

22.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:02
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında azalan vakalar sonucunda 1 Mart itibarıyla yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında azalan vakalar sonucunda 1 Mart itibarıyla yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Bu kapsam 'gel al' servis yapan restoran ve kafeler yüzde 50 kapasite ile müşterilerini kabul etmeye başladı. Uygulamada üç hafta geride kalırken, işletmeciler alınan karardan memnun olduklarını ve müşterilerini özlediklerini belirtti.

Yüksek risk grubunda yer alan İstanbul'da kafe ve restoranlar saat 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerini ağırlayabiliyor. 1 Mart itibarıyla başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecinde 3 hafta geride kalırken işletmeciler uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Taksim'de bir kafe işletmecisi Metin Bayrak, "Yaklaşık 4 aydır paket servis yaptık. Bu süreçte misafirlerimizi özledik, misafirlerimiz de bizi özledi. En azından misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İlk açıldığımız haftada turist yoğunluğu vardı, şimdi de yerli misafirlerimiz rağbet göstermeye başladı" dedi.

Arkadaşları ile kafede buluşan Furkan Büyükkonuk, "Pandemi döneminde çok stres olduk. Şimdi az da olsa dışarı çıkıyoruz. Minimum sayıda arkadaşlarla bir araya geliyor. Mesafemize dikkat ediyoruz. Girdiğimiz yerlerde HES kodu da kontrol ediliyor" derken, restoran işletmecisi İbrahim Sarı, "Müşterilerimiz geldiklerinde hayırlı olsun diyorlar yeni açılmışız gibi. Müşterilere hizmet etmeyi özlemişiz. Yine de çok kar ettiğimiz söylenemez. Giderlerimiz artıyor, bunu fiyatlara da yansıtamıyoruz" diye konuştu.

- İstanbul
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun
Restoran ve kafe işletmecileri yeni kontrollü normalleşmeden memnun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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