Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
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Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
11.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:36

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kimlik kartında 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrının, yiyecek ayırt etmemek ve organik beslenmek olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrını anlattı. Ayşe Nine, yiyecek ayırt etmemenin ve organik beslenmenin önemli olduğunu söyledi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 5 çocuk sahibi Ayşe Düz, ilerleyen yaşına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Her gün yürüyüş yapan ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen Ayşe Düz, uzun yaşamın sırrını sürekli hareket etmeye ve organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

"110'UN ÜZERİNDE"

Anneler Gününde ilçe protokol üyeleri tarafından ziyaret edilen Ayşe Düz, eşinin 50 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Resmi kayıtlara göre yaşının 126 olduğunu ancak daha küçük olduğunu belirten Ayşe Düz, "Kızlar eskiden büyük yazdırılıyordu. Babam da beni nüfusa büyük yazdırmıştı. Yaşımın tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama 110'un üzerinde" dedi.

Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

"HALA YEMEKLERİMİ KENDİM YAPIYORUM"

Kendisine aynı mahallede oturan çocukları ile torunlarının da yardımcı olduğunu ancak yemeğini hala kendisinin yaptığını anlatan Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor. Her gün yürüyüş yapıyorum, organik ürünleri tercih ediyorum ve yemek ayırımı yapmıyorum. Hala yemeklerimi kendim yapıyorum. Ne istersem Allah'tan istiyorum ve o da bana veriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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