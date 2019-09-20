Resmi Gazete'de yayımlandı: Egemen Bağış Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı

20.09.2019 08:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken yerine Egemen Bağış atandı. Euronews.com'da Görüntüle